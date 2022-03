Mais de 5.500 turistas russos em Cuba voltam para seu país em voos fretados

Mais de 5.500 turistas russos de férias em Cuba estão retornando à Rússia em voos fretados da companhia aérea Nordwind, em meio ao bloqueio internacional de aviões russos pelos Estados Unidos e a Europa, informou o jornal Granma nesta sexta-feira (4).



Cuba tem aproveitado esses voos fretados para repatriar 250 de seus habitantes.



Segundo o ministro do Turismo da Embaixada de Cuba em Moscou, Juan Carlos Escalona, existem atualmente cerca de 5.570 turistas russos em Cuba



Aeroflot, Azur Air e Nordwind, as três linhas que atendiam Cuba, suspenderam a venda de passagens e voos regulares para a ilha, depois que no último domingo os 27 países da União Europeia fecharam seus espaços aéreos para empresas e aeronaves russas em resposta a invasão da Ucrânia pela Rússia.



A Norwind fará quatro voos fretados semanais de Moscou para os centros turísticos cubanos de Varadero e Cayo Coco, no oeste e centro da ilha, respectivamente.



O diretor de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Soberón, citado pelo jornal, disse que "mais de 250 cidadãos cubanos que estavam na Rússia retornaram ao nosso país através dos voos destinados a devolver os turistas russos que estiveram em Cuba".



Os russos são os visitantes estrangeiros com maior presença na ilha desde 2019, com um aumento de quase 200% de turistas daquela nacionalidade desde aquele ano.



Enquanto isso, a Rússia é um dos poucos países onde os cubanos podem viajar sem visto. Muitos imigram para o país ou usam como ponte para ir a outros destinos.



Pessoas popularmente conhecidas como "mulas" também viajam para a Rússia, que vão comprar roupas, sapatos e outros itens e vendê-los na volta, aproveitando a escassez generalizada e os preços inflacionados da ilha caribenha.