A economia do Brasil saiu da recessão ao registrar avanço de 0,5% no último trimestre de 2021 e cresceu 4,6% no ano passado em comparação com 2020, anunciou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"Esse avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia" de coronavírus, afirmou o instituto.