Chefe da diplomacia russa acusa Ocidente de pensar na "guerra nuclear"

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, acusou nesta quinta-feira que os políticos ocidentais de considerar uma guerra nuclear, uma semana depois do início da invasão da Ucrânia.



"Todo o mundo sabe que uma terceira guerra mundial só pode ser nuclear, mas eu gostaria de chamar a atenção está na cabeça dos políticos ocidentais a ideia de uma guerra nuclear, não na cabeça dos russos", afirmou Lavrov em uma entrevista coletiva online.



Lavrov fez referência a declarações recentes dos colegas da França e Reino Unido, Jean-Yves Le Drian e Elizabeth Truss respectivamente, que mencionaram a dissuasão nuclear e o risco de guerra com a Rússia.



"Se alguns elaboram um plano de guerra real contra nós, e penso que elaboram, devem refletir bem" disse, antes de acrescentar: "Não deixaremos que ninguém nos desestabilize".



O presidente russo Vladimir Putin anunciou no domingo que colocou em alerta a força de dissuasão nuclear do exército russo, uma decisão que provocou choque ao redor do mundo. Vários países ocidentais criticaram uma nova escalada após a invasão da Ucrânia.