Os preços do petróleo fecharam nesta quarta-feira (2) em valores máximos desde 2014 para o Brent e desde 2011 para o WTI, impulsionados pela guerra na Ucrânia, as sanções contra a Rússia e temores sobre a oferta da commodity.



O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio teve um salto de 7,58% a 112,93 dólares para alcançar um máximo desde 2014 em Londres.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril subiu 6,95% a 110,60 dólares, um máximo desde 2011.