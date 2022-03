Ucrânia é convidada a reunião de chanceleres de UE, EUA, GB e Canadá (Borrell)

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) manterão na sexta-feira uma reunião extraordinária, à qual também foram convidados os chanceleres de Ucrânia, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, anunciou nesta quarta (2) o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.



Também foi convidado à reunião o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em um momento em que a UE anuncia sanções pesadas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.



Borrell anunciou que além dos 27 chanceleres europeus, convidou o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, e seus colegas Antony Blinken (Estados Unidos), Liz Truss (Reino Unido) e Mélanie Joly (Canadá).



Na mesma sexta-feira, a Otan tem previsto realizar em Bruxelas uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores do bloco, na qual Blinken deve participar, segundo meios diplomáticos.



Também vão participar da reunião da Otan delegados de Suécia e Finlândia, dois países que não fazem parte da aliança transatlântica, mas com a qual têm acordos de cooperação.



Os chanceleres europeus mantiveram na semana passada quatro reuniões (três delas por videoconferência) para discutir a postura do bloco diante da invasão russa da Ucrânia.



A UE aprovou sanções pesadas contra a Rússia e decidiu usar 450 milhões de euros do Fundo Europeu para a Defesa da Paz para financiar a compra e a entrega de armas e equipamentos letais às forças ucranianas.