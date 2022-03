Maior banco da Rússia anuncia saída do mercado europeu

O grupo Sberbank, principal banco da Rússia, anunciou nesta quarta-feira a saída do mercado europeu, diante das duras sanções ocidentais que enfrenta em represália pela invasão da Ucrânia.



"Na situação atual, o Sberbank decidiu se retirar do mercado europeu", afirma o banco em um comunicado divulgado por agências de notícias russas.



As filiais europeias do banco enfrentam "saídas irregulares de fundos e ameaças à segurança de seus funcionários e agências", acrescenta o comunicado.



Também afirma que o Sberbank não está em condições de aportar liquidez a suas filiais europeias devido a um dispositivo do Banco Central russo.



O banco está presente em oito países europeus: Alemanha, Áustria, Croácia, República Tcheca, Hungria, Eslovênia, Sérvia e Bósnia Herzegovina.



As sanções da União Europeia buscam impedir que os bancos russos tenham acesso aos mercados internacionais de capital.