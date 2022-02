Mexicana Pemex reduziu suas perdas para US$ 10,9 bilhões em 2021

A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reduziu suas perdas em 56% em 2021, em relação a 2020, para 224,363 milhões de pesos (cerca de 10,9 bilhões de dólares), anunciou a empresa nesta segunda-feira (28).



O prejuízo de 2021 é inferior aos 509 bilhões de pesos (cerca de US$ 24,8 bilhões) que a empresa reportou em 2020, segundo o relatório financeiro da empresa.



A petroleira informou que o resultado se deve a um aumento nas vendas e uma menor desvalorização do peso.



Acrescentou que suas receitas totais aumentaram 57% em 2021 devido a maiores vendas nacionais e de exportação, bem como ao aumento do preço internacional do petróleo.



A empresa também destacou que sua dívida totalizava 109 bilhões de dólares no final do ano passado.



A Pemex precisa aumentar seus investimentos para reverter um declínio prolongado em sua produção, que caiu de uma média de 3,4 milhões de barris por dia em 2004 para os atuais 1,7 milhão.



No início de janeiro, o Ministério da Fazenda informou que a Pemex conseguiu reduzir sua dívida em 2,3 bilhões de dólares graças a um processo de refinanciamento.