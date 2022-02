Invasão russa da Ucrânia é cada vez 'mais brutal', diz Borrell

A invasão militar lançada pela Rússia na Ucrânia está se tornando cada vez "mais brutal" - advertiu o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, nesta segunda-feira (28), denunciando o alto número de vítimas civis.



"A campanha militar russa se torna cada dia mais brutal, e as forças ucranianas respondem com coragem. Kiev resiste, assim como Mariupol e Kharkiv", declarou Borrell, ao término de uma videoconferência com ministros europeus da Defesa.



"Nosso apoio às forças ucranianas é crucial", apontou o espanhol.



Na véspera, os chanceleres europeus autorizaram a utilização de recursos do Fundo Europeu para a Paz na compra e entrega de armas e equipamentos às forças ucranianas, sendo 450 milhões de euros destinados a peças letais (armas e munição).



Em coletiva de imprensa, Borrell disse que a Ucrânia solicitou apoio com "inteligência geoespacial", acrescentando que por esse motivo pediu ao centro de satélites da UE, com sede em Madri, para assumir essa responsabilidade.



Sobre a situação na Ucrânia, Borrell destacou que "há muitas vítimas civis, e o fluxo de pessoas em busca de ajuda e fugindo da guerra está aumentando, especialmente na fronteira com a Polônia".



Além das iniciativas nacionais e da ajuda autorizada pela UE, Borrell disse que "quatro países estão prontos para aumentar seu apoio militar sobre uma base bilateral".