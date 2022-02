Airbnb anuncia 100 mil alojamentos temporários para refugiados ucranianos

A plataforma americana Airbnb anunciou, nesta segunda-feira (28), que vai oferecer acomodação gratuita de curto duração para 100.000 ucranianos que fogem da invasão russa.



Essas acomodações serão financiadas pela empresa, por doadores do fundo Airbnb para refugiados e por anfitriões.



A Airbnb informou ainda que trabalha com governos de vários países europeus para acolher refugiados ucranianos, inclusive em acomodações de períodos mais longos.



O diretor da plataforma, Brian Chesky, e outros responsáveis da empresa enviaram cartas a líderes de Polônia, Alemanha, Hungria e Romênia.



Desde o início da ofensiva russa, cerca de 400.000 ucranianos entraram na União Europeia, conforme balanço da AFP.



Quase metade deles ingressou na Polônia, de acordo com o governo polonês.



Em agosto passado, o Airbnb já havia oferecido ajuda aos afegãos que tentavam fugir de seu país, após a volta dos talibãs ao poder. Na terça-feira passada, o site disse que conseguiu abrigar mais de 21.000 refugiados afegãos gratuitamente.



A plataforma estabeleceu como objetivo fornecer acomodação temporária para mais 20.000 refugiados de Afeganistão, África, Oriente Médio, América Central e América do Sul.



