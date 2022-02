Presidente do Níger liberta 'terroristas', entre eles membros do Boko Haram

O presidente do Níger, Mohamed Bazoum, anunciou a libertação de vários "terroristas" detidos em seu país, incluindo, pela primeira vez, membros do Boko Haram, como parte da "busca pela paz", informou neste sábado (26) a televisão nacional.



Bazoum fez o anúncio na sexta-feira durante uma reunião sobre a situação de segurança do país, segundo a transmissão deste sábado.



"Essas libertações são as primeiras do tipo divulgadas publicamente no âmbito da busca e restabelecimento da paz no Níger, desde o início dos ataques terroristas em 1995", afirmou à AFP uma fonte da presidência.



"Identifiquei nove líderes terroristas. Eles me aconselharam a liberar prisioneiros que recebi diretamente (após sua libertação) no palácio presidencial porque busco a paz", disse o presidente nigerino.



As libertações ocorreram nos "últimos três meses" e incluem "membros de movimentos como o Boko Haram", indicou à AFP uma fonte próxima ao presidente.



O Níger enfrenta duas frentes jihadistas: no sudeste, perto da Nigéria, onde operam o grupo nigeriano Boko Haram e seu grupo dissidente Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), e no oeste, perto do Mali, onde atuam grupos afiliados ao Estado Islâmico (EI) e à Al Qaeda.



Esses movimentos jihadistas recrutaram "muitos jovens do Níger", segundo fontes de segurança.