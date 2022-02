A Austrália reforçou neste sábado (sexta-feira, 25, no horário de Brasília) suas sanções contra a Rússia, visando oligarcas e membros do Parlamento, e seu governo indicou que está preparando medidas para punir diretamente o presidente Vladimir Putin, como fizeram seus aliados.



A ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, anunciou à imprensa a imposição de sanções financeiras a oito oligarcas próximos a Putin e 339 parlamentares que facilitaram a invasão da Ucrânia.



Figuras-chave do governo de Belarus, um aliado de Moscou, também foram penalizadas por "serem cúmplices na invasão", acrescentou.



Segundo Payne, o governo está também trabalhando para tomar medidas contra Putin e seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.