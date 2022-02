Sanções contra Putin e Lavrov demonstram a 'impotência' ocidental, diz Moscou

As sanções impostas pela invasão russa da Ucrânia contra o presidente Vladimir Putin e seu chanceler, Serguei Lavrov, mostram a "impotência" dos países ocidentais, afirmou nesta sexta-feira (25) a porta-voz da chancelaria russa.



"As sanções contra o presidente e o ministro das Relações Exteriores são um exemplo e uma demonstração da impotência total de vossa própria política externa", disse a porta-voz, Maria Zakharova, em declarações à TV russa.



Zakharova alertou que as relações entre Moscou e as potências ocidentais estão se aproximando de um "ponto de não retorno".



"Não foi nossa opção. Queríamos o diálogo, mas os anglo-saxões fecharam essas opções uma atrás da outra e começaram a agir de forma diferente", acusou a porta-voz.



"Não é por causa das ameaças [de sanções], mas o fato é que estamos perto do ponto de não retorno", enfatizou.



As forças russas, que iniciaram uma invasão da Ucrânia na quinta-feira, encontraram forte resistência nos arredores de Kiev nesta sexta-feira.