O governo britânico ordenou nesta sexta-feira (25) bloquear os bens do presidente russo, Vladimir Putin, e de seu chanceler, Serguei Lavrov, em resposta à invasão russa da Ucrânia.



O Tesouro britânico publicou esta medida, que inclui os dois dirigentes na lista de oligarcas russos com bens ou contas bancárias no Reino Unido que foram sancionados.