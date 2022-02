ONU estima que mais de 50.000 ucranianos fugiram do país após invasão russa

Mais de 50.000 ucranianos fugiram de seu país desde o início da invasão russa, na quinta-feira (24), informou o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, nesta sexta (25).



"Mais de 50.000 refugiados ucranianos fugiram de seu país em menos de 48 horas, a maioria em direção a Polônia e Moldávia. E muitos outros se dirigem para as fronteiras", tuitou Grandi, que na véspera informou que o conflito já tinha deixado cerca de 100.000 deslocados internos na Ucrânia por causa do conflito.



Grandi também agradeceu "calorosamente aos governos e cidadãos dos países que deixam suas fronteiras abertas e acolhem os refugiados". Os ucranianos também fogem para Hungria e Romênia.



Em outro tuíte, ele agradeceu particularmente à presidente moldava, Maïa Sandu, por "ter permitido às pessoas que fogem da Ucrânia atravessar com toda a segurança a fronteira com a Moldávia" e assegurou-lhe que a Acnur "fará tudo o possível para ajudar a mobilizar a ajuda internacional enquanto os recebe e acolhe".



A Rússia iniciou uma invasão da Ucrânia na madrugada de quinta-feira, com bombardeios em todo o país, inclusive na capital, Kiev.



Nesta sexta, a cidade era palco de intensos combates entre as forças invasoras russas e o exército ucraniano, ao qual Vladimir Putin chamou a tomar o poder.