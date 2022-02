Cinco funcionários de MSF são sequestrados em Camarões

Cinco funcionários da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) foram sequestrados na quinta-feira por homens armados no norte de Camarões, onde existem grupos extremistas, anunciaram a organização e autoridades locais à AFP nesta sexta-feira (25).



"Homens armados entraram na casa de MSF" e "cinco membros da nossa equipe foram sequestrados" para Fotokol, na fronteira com a Nigéria, onde os grupos extremistas Boko Haram e o Estado Islâmico da África Ocidental realizam ataques a civis, disse a ONG.



Os reféns são de nacionalidade camaronesa, chadiana, senegalesa e franco-marfinense, além de dois guardas de seguança da ONG, disse à AFP uma autoridade local que quis permanecer no anonimato.



"Nada permite vincular este ato aos ataques de Boko Haram. Não sabemos se é um roubo que acabou em outra coisa, já que encontramos um cofre aberto", disse, acrescentando que o exército está à procura dos sequestrados.