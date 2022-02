Rússia diz que destruiu 74 instalações militares ucranianas, incluindo 11 aeródromos

O Exército russo disse nesta quinta-feira (24) que destruiu 74 instalações militares na Ucrânia, incluindo 11 aeródromos, como parte da invasão ordenada por Moscou esta madrugada.



"Após os ataques aéreos das Forças Armadas russas, 74 instalações militares terrestres foram retiradas de serviço. Isso inclui 11 aeródromos da Força Aérea", disse o porta-voz do ministério da Defesa russo, o general Igor Konashenkov, na televisão.



Ele também anunciou a destruição de "três postos de comando, uma base naval ucraniana e 18 estações de radar dos sistemas de defesa antimísseis ucranianos S-300 e Buk-M1", bem como um "helicóptero de ataque" e "quatro drones Bayraktar TB-2" de fabricação turca.Konachenko também disse que um caça russo Su-25 caiu "como resultado de um erro do piloto", que conseguiu se ejetar e está "seguro e em sua unidade militar".Ele assegurou que o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, ordenou que o Exército russo "trate com respeito" os soldados ucranianos.Segundo ele, os separatistas pró-Rússia na ofensiva contra o Exército ucraniano no leste e sob a cobertura de bombardeios russos "avançou 7 quilômetros" em seu ataque.Estas alegações não são possíveis de verificar de forma independente por enquanto.