UE adota medidas restritivas contra funcionários russos e áreas separatistas da Ucrânia

A União Europeia (UE) adotou sanções contra funcionários do alto escalão russo nesta quarta-feira (23), após a decisão do governo de Moscou de reconhecer duas regiões separatistas da Ucrânia como entidades independentes.



As medidas entrarão em vigor após a sua publicação no Diário Oficial da UE.



- Sanções individuais -



As pessoas sancionadas ficaram privadas de acesso ao território da UE, quaisquer bens que possuam no espaço da UE serão congelados e elas serão proibidas de receber qualquer tipo de financiamento de fonte europeia.



Os 351 membros do Parlamento russo que votaram em 15 de fevereiro a favor de pedir ao presidente Vladimir Putin que reconheça as duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk serão sancionados.



Outros 27 indivíduos e entidades que desempenharam um papel em ações para "ameaçar a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia" também foram incluídos na lista.



São membros do governo "envolvidos em decisões ilegais", bancos e empresários "que apoiam financeira ou materialmente as operações russas" nos dois territórios, bem como líderes militares por seu papel em "invasões ou ações desestabilizadoras".



- Sanções financeiras contra a Rússia -



A UE também adotou uma restrição às capacidades de financiamento do Estado russo, seu governo e do Banco Central.



A medida visa limitar o acesso aos mercados financeiros e de capitais europeus, afetando assim o refinanciamento da dívida russa.



- Sanções contra regiões separatistas -



Devido às sanções, fica proibida a importação para a UE de produtos das duas regiões separatistas, áreas não controladas pelo governo ucraniano, bem como a exportação de certos "bens e tecnologias" do bloco europeu para essas regiões.