Probabilidade de incêndios florestais excepcionais aumentará até o fim do século

A probabilidade de incêndios florestais que devastam enormes superfícies, como os registrados na Austrália em 2019 e no Pantanal da América do Sul em 2020, aumentará ao longo do século, adverte a ONU.



Os incêndios, naturais, acidentais ou provocados, não são causados diretamente pelo aquecimento global, mas geralmente devido a secas cada vez mais intensas e prolongadas, segundo o relatório das Nações Unidas e do centro de estudos do meio ambiente GRID-Arendal.



"Mesmo que os esforços mais ambiciosos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa sejam cumpridos, o planeta sofrerá um aumento dramático da frequência das condições que favorecem os incêndios extremos", afirma o relatório.



As condições favoráveis não implicam obrigatoriamente incêndios. Porém, mesmo que o planeta consiga reduzir o aumento da temperatura média a +2°C na comparação com a era pré-industrial, objetivo principal dos Acordos de Paris, o número de incêndios catastróficos aumentará entre 9% e 14% até 2030, entre 20% e 33% até 2050 e entre 31% e 52% até 2100.



Os dados envolvem apenas os incêndios de maior magnitude, que acontecem uma vez a cada 100 anos.



Com as novas condições climáticas, os eventos incomuns "aumentarão levemente sua probabilidade", explicou um dos autores do relatório, Andrew Sullivan, da agência australiana CSIRO, em entrevista coletiva.



O documento não aborda o aumento de todos os incêndios florestais, independente da categoria, mas "é provável que os episódios menos extremos aumentem da mesma maneira", declarou.



- Gastar dinheiro de modo inútil -



O caso do Pantanal, maior área úmida do planeta, localizado entre Brasil, Bolívia e Paraguai, é emblemático, explica o estudo.



A região sofria uma forte seca desde 2019 e os incêndios excepcionais aconteceram no ano seguinte. Até agosto de 2021 quase quatro milhões de hectares foram perdidos.



"Os incêndios florestais e a mudança climática se alimentam mutuamente", destaca o relatório. Os solos são degradados, as emissões de CO2 disparam temporariamente e as florestas param de cumprir a missão de captar o carbono.



"A resposta dos governos consiste com frequência em gastar dinheiro onde não corresponde", insistem os autores.



"É necessário limpar regularmente a vegetação rasteira, apoiar e reforçar de forma sustentável as equipas de emergência, como os bombeiros", explicam.



O custo de apagar incêndios é muito maior do que os investimentos anteriores para limitar os danos.



"Temos que minimizar os riscos de incêndios com uma preparação maior: investir mais na redução de riscos, trabalhar com as comunidades locais, reforçar os compromissos mundiais contra a mudança climática", resumiu Inger Andersen, diretora geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.