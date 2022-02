Menos de 10% do plástico do mundo é reciclado, critica OCDE

Menos de 10% do plástico produzido no mundo é reciclado - advertiu a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira (22), pedindo uma resposta "mundial e coordenada", a uma semana de uma conferência da ONU que poderia abrir as portas para um tratado internacional contra esse tipo de poluição.



Das 460 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2019 no mundo, 353 milhões acabaram como resíduos, segundo o relatório "Perspectivas Mundiais do Plástico".



"Apenas 9% dos resíduos plásticos foram reciclados, enquanto 19% foram incinerados e cerca de 50% acabaram em aterros controlados. Os 22% restantes foram abandonados em aterros ilegais, queimados, ou abandonados no meio da natureza", acrescenta o texto.



A pandemia da covid-19 provocou uma leve queda no consumo de plásticos (-2,2%) em 2020, mas aumentou o uso de plásticos descartáveis, ou de "uso único". E essa tendência vai apenas piorar com a recuperação econômica.



Além disso, a produção de plástico representou 3,4% das emissões de gases de efeito estufa em 2019.



"É essencial que os países respondam mediante soluções mundiais e coordenadas", convocou o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, o que inclui desenvolver o mercado de plástico reciclado, impor cotas mínimas de reutilização e melhorar a inovação tecnológica.



O investimento mínimo para criar os circuitos de gestão e de reciclagem de plástico nos países de renda baixa e média renda é estimado em cerca de US$ 28 bilhões por ano, estima o texto.



Na próxima semana, começa em Nairóbi a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente. Nela, devem ter início, oficialmente, as negociações para um futuro tratado internacional sobre os plásticos.