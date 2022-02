Três sobreviventes do naufrágio de pesqueiro espanhol chegam ao Canadá

Os três sobreviventes do naufrágio de um barco de pesca espanhol no Canadá chegaram neste sábado(19) ao porto canadense de San Juan de Terranova junto com os corpos de sete colegas, anunciaram as autoridades espanholas.



"O navio 'Playa Menduiña Dos', com 3 sobreviventes e 7 corpos do naufrágio da 'Villa de Pitanxo', chegou esta manhã (...) ao porto canadense de Saint John ", em Newfoundland (oeste), anunciou a agência espanhola de resgate no mar, Salvamento Marítimo, no Twitter.



Na sexta-feira, outro navio que havia participado do resgate chegou ao mesmo porto com outros dois corpos do navio pesqueiro galego "Villa de Pitanxo".



O navio de 50 metros de comprimento afundou na terça-feira a 450 quilômetros da ilha canadense de Terra Nova, com 24 tripulantes, dos quais 3 sobreviveram, 9 morreram e 12 estão desaparecidos.



Durante o dia, os nove mortos foram formalmente identificados, informou a delegação do governo espanhol (prefeitura) na Galiza.



"Os corpos sem vida resgatados pertencem a cinco marinheiros espanhóis, três peruanos e um ganense", anunciou a delegação em comunicado publicado na noite de sábado.



Os três sobreviventes são dois espanhóis e um ganense, de uma tripulação em que viajavam, incluindo eles, 16 espanhóis, 5 peruanos e 3 ganenses. Segundo familiares, os dois espanhóis são o capitão do navio e seu sobrinho, e um marinheiro ganense.



O governo espanhol também anunciou que um avião militar viajará para a Terra Nova no domingo para trazer os sobreviventes e corpos resgatados para a Espanha.



As esperanças de encontrar qualquer um dos 12 desaparecidos vivos são nulas, dadas as baixas temperaturas da água e o mar agitado nos últimos dias. No entanto, a pedido de familiares o governo espanhol pediu ao canadense que tentasse retomar as buscas.