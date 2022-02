Casa Branca diz que Brasil está 'do lado oposto da comunidade global'

(foto: Jim Watson/AFP)

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou, nesta sexta-feira (18/2), que o o Brasil " pode estar do outro lado da comunidade global". Psaki respondeu sobre o discurso do Jair Bolsonaro (PL) em apoio a Rússia.

Psaki afirmou que ainda não havia discutido os comentários do brasileiro com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, mas, na avaliação dela, "a grande maioria da comunidade global está unida em sua visão compartilhada de que invadir outro país, tentar tomar algumas de suas terras, aterrorizar seu povo certamente não está alinhado com valores globais, então acho que o Brasil pode estar do outro lado da comunidade global".





Bolsonaro afirmou ser solidário à Rússia enquanto viajava pelo país. Moscou estava, no momento, perto de invadir a Ucrânia.