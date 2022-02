Termina busca por sobreviventes após naufrágio de pesqueiro no Canadá

Socorristas canadenses concluíram nesta quarta-feira a busca por sobreviventes do naufrágio de um barco pesqueiro espanhol com 24 tripulantes a bordo na costa atlântica do Canadá.



"É improvável que outros sobreviventes sejam encontrados", havia declarado mais cedo o o porta-voz do Exército canadense, tenente Nicolas Plourde-Fleur, que liderou os trabalhos de resgate nas águas da ilha de Terra Nova.



Apenas três marinheiros foram resgatados desde que perdeu-se a localização do barco, às 4h30 GMT de ontem. Doze tripulantes continuavam desaparecidos mais cedo, depois que os socorristas canadenses corrigiram hoje o balanço inicial: "Foram encontrados nove corpos, e não 10", informou o tenente à AFP.



Após "uma busca exaustiva por mais de 36 horas, foi suspensa a procura pelos 12 pescadores desaparecidos", anunciou Brian Owens, porta-voz do Centro de Coordenação de Resgates do Canadá. As equipes de socorro - com várias embarcações mobilizadas, além de um avião e um helicóptero - enfrentaram "ondas de 10 metros" e ventos fortes à noite, destacou.



O ministro espanhol da Pesca, Luis Planas, lamentou "a maior tragédia no setor pesqueiro que tivemos praticamente nos últimos 38 anos". Em Madri, o Congresso dos Deputados observou um minuto de silêncio.



"Somos uma comunidade autônoma marcada por acontecimentos tristes relacionados ao mundo marinho. Somos a maior potência pesqueira da União Europeia, portanto nossos riscos são maiores que os de qualquer outro lugar ou região europeia", observou o presidente da Galícia, Alberto Núñez Feijóo, que decretou três dias de luto naquela região atlântica, muito ligada ao mar.