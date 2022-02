Filme espanhol 'Alcarràs', de Carla Simón, leva Urso de Ouro no Festival de Berlim

O Urso de Ouro ao melhor filme do Festival Internacional de Cinema de Berlim 2022 foi para o espanhol "Alcarràs". Dirigido por Carla Simón, o longa-metragem retrata a última colheita de uma família de agricultores catalães.



"Alcarrás" foi rodada com atores amadores, todos agricultores da região onde a história se passa, na província de Lérida. Esta é a segunda vez que Simón, de 35 anos, é premiada na Berlinale.



Filmada em plena temporada de colheita de frutas em Alcarràs, uma cidade catalã, o filme narra a história dos Solé, uma família que se ocupa há três gerações das terras de uma família abastada, os Pinyol.



O herdeiro dos Pinyol quer arrancar os pessegueiros para instalar painéis solares, o que deixa os Solé, e em especial o patriarca da família, Quimet, diante do dilema de se adaptar ou ir embora.



"Acho que já me considero filha deste lugar. Talvez devesse vir morar aqui porque cada vez que venho, algo maravilhoso acontece", disse, emocionada, Carla Simón, ao receber o prêmio.



A produtora, María Zamora, mal conseguia conter as lágrimas ao lado dela.



"Gostaria de dedicar este prêmio às pequenas famílias de agricultores que cultivam a terra a cada dia, para que esta comida chegue ao nosso prato", disse a diretora catalã.



Simón ganhou em 2017 o prêmio de melhor primeiro filme em Berlim com "Verão 1993", novamente rodado em um ambiente rural, com tons autobiográficos.



A 72ª Berlinale, que este ano voltou a ser presencial após uma edição on-line no ano passado, foi dominada pelas mulheres.



O mexicano "Manto de gemas", primeiro longa-metragem de Natalia López Gallardo, levou o Prêmio do Júri.



O Prêmio à melhor direção ficou com a francesa Claire Denis por "Avec amour et acharnement", enquanto o da melhor atuação ficou com a germano-turca Meltem Kaptan pelo papel da mãe de um preso do campo de prisioneiros de Guantánamo em "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush".



Confira os premiados na 72ª edição do Festival de cinema de Berlim, cuja cerimônia de entrega foi celebrada nesta quarta-feira.



Urso de Ouro: "Alcarràs", da diretora espanhola Carla Simón



Urso de Prata:



- Grande Prêmio do Júri: "So-Seol-Ga-Ui Yeong-Hwa", filme sul-coreano de Hong Sangsoo



- Prêmio do Júri: "Manto de gemas", da diretora mexicana Natalia López Gallardo



- Melhor diretor: Claire Denis por "Avec amour et acharnement"



- Melhor interpretação: Meltem Kaptan por "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush"



- Melhor coadjuvante: Laura Basuki por seu papel em "Nana"