Ministro das Finanças da Polônia renuncia após reforma fiscal fracassada

O ministro das Finanças polonês apresentou sua renúncia, que foi aceita pela direção do partido nacionalista e populista PiS, anunciou a porta-voz do partido.



A demissão ocorreu devido às falhas das novas reformas tributárias em vigor desde o começo do ano, que fragilizaram muito o governo atual.



O ministro Tadeusz Koscinski "assumiu a responsabilidade política relativa às falhas na implementação das novas regras fiscais", afirmou a jornalistas Anita Czerwinska.



Ela disse, ainda, que o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, substituirá Koscinski até a nomeação de um sucessor, cuja identidade ainda não foi revelada.



Aprovada no fim de 2021 a toque de caixa e vigente desde 1º de janeiro, muito promovida por Morawiecki e com apoio total do líder máximo do PiS, Jaroslaw Kaczynski, a reforma, chamada de "a Ordem polonesa", devia aliviar a carga fiscal da maioria dos contribuintes, que a renomearam de "desordem polonesa".