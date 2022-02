Quadro 'Mata Mua' de Gauguin volta a Madri

O quadro "Mata Mua", um dos mais famosos do pintor francês Paul Gauguin (1848-1903), voltará nesta segunda-feira (7) para o museu Thyssen de Madri depois que sua proprietária o levou para Andorra enquanto negociava com o Estado o aluguel de sua coleção.



"Está previsto que chegue hoje", disse à AFP nesta segunda-feira uma porta-voz do Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, destacando que será exibido ao público "na quinta-feira ou nos dias seguintes" à assinatura de um acordo entre o Estado e a proprietária, Carmen Thyssen.



A assinatura do acordo está prevista para quarta-feira, afirmou o ministério da Cultura sem mais detalhes.



Em 2020, quando o museu estava fechado pela pandemia de coronavírus, Carmen Thyssen levou o "Mata Mua" da Espanha, fazendo o governo temer que as obras da colecionadora acabassem abandonando a instituição.



Por fim, em agosto de 2021, o ministério da Cultura anunciou que chegou a um acordo de aluguel da coleção de Carmen Thyssen por 15 anos e um valor de 97,5 milhões de euros (cerca de 116 milhões de dólares), com "direito de compra preferencial sobre toda ou parte" dela, segundo um comunicado.



A coleção do novo acordo de aluguel inclui mais de 300 obras, entre elas trabalhos de Canaletto, Fragonard, Courbet, Boudin, Monet, Sisley, Renoir, Degas, Gauguin, Rodin, Matisse e Picasso.



Essas obras foram expostas no museu Thyssen como parte de um acordo de empréstimo gratuito assinado em fevereiro de 2002, que foi sendo renovado automaticamente.



O "Mata Mua", uma das joias da coleção do museu, foi realizado por Paul Gauguin em 1892, durante sua primeira viagem ao Taiti.



