Incêndio na catedral onde estão as cinzas de Desmond Tutu

Um incêndio ocorreu no sábado à noite na catedral de São Jorge da Cidade do Cabo, onde estão enterradas as cinzas do herói da luta contra o apartheid, o arcebispo Desmond Tutu, informou um funcionário da igreja.



O incêndio foi detectado no porão de uma seção da catedral às 02h00 da madrugada (21h00 no horário de Brasília).



"O incêndio foi provocado", disse neste domingo o padre Michael Weeder, decano da catedral, em uma nota dirigida aos paroquianos.



Aparentemente um pedaço de algodão ou gaze queimado foi lançado por meio da pequena janela perto das escadas que levam à entrada principal. Alguém foi visto fugindo da catedral, afirmou.



Os bombeiros apagaram rapidamente o incêndio e, além dos "rastros de fumaça (...) não se vê nenhum sinal de dano", continuou.



As cinzas de Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz que morreu em 26 de dezembro aos 90 anos, foram enterradas em 2 de janeiro na catedral de São Jorge.



O local não fica muito longe do Parlamento, que foi incendiado no dia de seu enterro.



O homem suspeito de ter provocado o incêndio do Parlamento está em prisão preventiva à espera do julgamento.