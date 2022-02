Presidente do Congresso peruano pede que chefe de gabinete se afaste

A presidente do Congresso peruano, a opositora María del Carlem Alva, pediu nesta sexta-feira (4) ao questionado novo chefe de gabinete ministerial do presidente Pedro Castillo, Héctor Valer Pinto, que se afaste.



"O Congresso [...] e todas as bancadas pedimos [a Valer] que dê um passo para o lado. Parece que há consenso nisso, mas tomara que nos ouça", disse Alva a jornalistas sobre o chefe de gabinete, empossado na terça-feira pelo presidente peruano.



Advogado e parlamentar de 62 anos, Valer tornou-se alvo de desconfiança depois que vários jornais de Lima publicaram na quinta-feira que sua esposa e sua filha universitária o denunciaram por suposta violência doméstica em 2016.



O político negou ser um "agressor", disse que nunca foi condenado por violência doméstica e afirmou que continuaria à frente do Conselho de Ministros, exceto que o Congresso lhe negue o voto de confiança.



Alva negou, ainda, um pedido que Valer lhe fez nesta sexta-feira para que o Congresso realize uma sessão extraordinária neste sábado para decidir se concede ou não o voto de confiança, imprescindível para que o novo gabinete se mantenha em funções.



Vários partidos da oposição anteciparam que negarão o voto de confiança ao gabinete liderado por Valer.



Este é o terceiro gabinete nomeado por Castillo em seus seis meses no poder, que se caracterizaram por tropeços próprios e disputas internas no governo, bem como por embates da direita radical, que tentou em dezembro abrir um processo de impeachment contra ele, indeferido pelo Congresso.



O cargo de "presidente do Conselho de Ministros" do Peru, criado em 1856, dá muito poder e prestígio, mas é muito volátil.



Na prática, é o número dois do Executivo, pois o vice-presidente não tem responsabilidades nem salário no país enquanto o presidente está em funções, embora o suceda se deixar o comando antecipadamente até encerrar seu mandato.



Assim, a vice-presidente de Castillo, Dina Boluarte, exerce paralelamente o cargo de ministra de Desenvolvimento Social, o que significa que está subordinada a Valer.



