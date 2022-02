Encontrados na Turquia mais quatros migrantes mortos por hipotermia

Os corpos de outros quatro imigrantes mortos pelo frio foram descobertos na Turquia, perto da fronteira com a Grécia - anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (3).



Desde quarta, o número de mortos por hipotermia chega a 16.



O presidente turco culpou a Grécia por essa tragédia, acusação rejeitada pelo país vizinho.



"Após as buscas realizadas na região, infelizmente foram encontrados os corpos de outros quatro migrantes", anunciou o governo de Edirne (nordeste), cidade fronteiriça com a Grécia, sem dar mais detalhes sobre o local.



Ontem, os corpos de 12 migrantes foram encontrados no povoado de Pasakoy, também na fronteira.



"É inadmissível deixar que 12 pessoas morram de frio. Mas não é a primeira vez que enfrentamos este comportamento por parte da Grécia", disse o presidente Recep Tayyip Erdogan nesta quinta-feira, denunciando o "silêncio" da União Europeia (UE).



Na quarta-feira, o ministro turco do Interior, Süleyman Soylu, anunciou ter encontrado os corpos de 12 migrantes e acusou os guardas de fronteira gregos de tê-los expulsado, depois de "roubar suas roupas e sapatos". A informação foi negada pelas autoridades gregas.



"A morte de 12 imigrantes na fronteira turca, perto de Ipsala, é uma tragédia", declarou o ministro grego da Migração, Notis Mitarachi.



Mas a "informação de que eles teriam sido expulsos para a Turquia é totalmente infundada. Eles nunca chegaram à fronteira", afirmou, criticando a "propaganda falsa" da Turquia.



A Turquia acusa, regularmente, as autoridades gregas de expulsarem migrantes para seu território, algo que o país vizinho nega.



Já a Grécia acusa a Turquia de fechar os olhos para as pessoas que tentam atravessar a fronteira, violando, assim, o acordo de março de 2016. Este pacto prevê um esforço da Turquia para limitar o número de migrantes.