República Tcheca deixará de exigir certificado de vacinação em restaurantes e eventos públicos

A República Tcheca deixará de obrigar a apresentação de certificado de vacinação em restaurantes ou em eventos culturais e desportivos a partir da próxima semana, apesar do pico de infeções por covid-19, anunciou nesta quarta-feira (2) o primeiro-ministro, Petr Fiala.



Desde novembro de 2021, só podiam entrar em bares, restaurantes, hotéis e outros serviços as pessoas vacinadas contra a covid-19 ou que tivessem superado esta doença nos seis meses anteriores.



"O governo cancelará a obrigação de apresentar um certificado de vacinação ou comprovante de recuperação para entrar em restaurantes, eventos culturais, eventos esportivos e similares a partir de 9 de fevereiro", disse o primeiro-ministro Fiala a repórteres.



No entanto, a população terá que continuar a usar máscara no interior dos estabelecimentos e o número de participantes em eventos públicos será limitado.



Na terça-feira, a República Checa registou 57.195 casos de covid-19, um recorde. Mas o número de pacientes nos hospitais foi de 2.653 no mesmo dia, muito menos do que em março de 2021, por exemplo, quando havia mais de 9.500.