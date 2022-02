Presidente do México defende gestão de estrategista anticovid

O presidente Andrés Manuel López Obrador defendeu, nesta quarta-feira (2), a gestão do responsável pela estratégia anticovid do governo mexicano, Hugo López-Gatell, depois que um juiz ordenou que a Procuradoria Geral o investigasse por omissão.



"Estão contra Hugo porque foi ele que nos ajudou. Imagine se não tivéssemos um especialista com a capacidade intelectual e expositiva do Hugo, acabaria conosco", disse o presidente em sua coletiva de imprensa matinal.



O presidente também defendeu a estratégia do seu governo para enfrentar a emergência sanitária da covid-19 no país.



"Os hospitais não saturaram, estivemos em uma situação muito difícil aqui na Cidade do México, mas todos foram atendidos, todo o setor de saúde trabalhou junto. Isso nunca havia acontecido", disse.



Em 20 de janeiro, um juiz ordenou uma investigação à gestão de López-Gatell por possíveis crimes de omissão na gestão da pandemia.



A ordem do juiz teve origem na morte de dois dos trabalhadores do escritório jurídico que apresentou a ação.



López-Gatell foi nomeado por López Obrador como responsável e porta-voz da estratégia do governo mexicano para lidar com a pandemia.



Durante a sua missão, o responsável esteve envolvido em polêmicas que envolveram o uso de máscaras, a necessidade de realizar testes massivos para detectar a doença ou o número real de mortes decorrentes da emergência sanitária.