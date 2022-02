Na selva queniana, Elizabeth dormiu como princesa e acordou rainha

A princesa Elizabeth estava nas profundezas da selva queniana em uma aventura única, observando a vida selvagem das copas das árvores, quando seu pai faleceu, e ela se tornou rainha da noite para o dia.



O mundo acordou em 6 de fevereiro de 1952 com a morte de George VI, que sucumbiu ao câncer de pulmão durante a noite na residência real de Sandringham em Norfolk.



Sua filha de 25 anos e herdeira do trono soube da notícia apenas mais tarde, quando foi localizada a milhares de quilômetros de sua casa, na selva das montanhas Aberdare.



O Quênia, então uma ex-colônia britânica, foi a primeira parada na turnê pela Commonwealth, na qual Elizabeth II embarcou com seu marido, o príncipe Philip, para substituir o pai doente.



O casal real tirou uma noite de folga de seus compromissos oficiais para observar os animais de uma cabana nas copas das árvores no meio da selva. Foi durante aquela noite, no Treetops Hotel, que o rei faleceu, e a princesa se tornou rainha.



"Pela primeira vez na história do mundo, uma jovem subiu em uma árvore um dia como princesa e, depois de ter o que ela descreveu como a experiência mais emocionante, desceu da árvore no dia seguinte como rainha", escreveu no livro de visitas Jim Corbett, naturalista e caçador que acompanhava Elizabeth e Philip naquele dia.



- "A experiência mais maravilhosa"



Foi somente depois de deixar o chalé que o duque de Edimburgo contou a notícia para sua esposa, e o hotel se tornou o lugar onde uma princesa se tornou rainha.



Inaugurado em 1932 como um alojamento para visitantes ricos e intrépidos, o Treetops ficava em uma enorme figueira com vista para uma piscina de água natural. Naquela época, não havia nada nesse estilo.



Refúgio entre galhos na remota selva africana, o Treetops oferecia às elites a oportunidade de encontrar a vida selvagem de perto e em segurança. O casal real escreveu uma lista dos animais que viu.



Essa folha de papel ainda está emoldurada no hotel. Grandes manadas de elefantes, com "cerca de 40" animais, foram vistas, bem como babuínos e antílopes.



Também "rinocerontes a noite toda" e, "pela manhã, dois touros brigando", lê-se na lista datada de 5 e 6 de fevereiro e assinada pelos príncipes.



Um assessor do casal real, encarregado de escrever e agradecer aos proprietários do hotel por sua estada, descreveu uma "tremenda experiência de ver a vida selvagem em seu ambiente natural" e um dia e uma noite "cheios de interesse".



"Tenho certeza de que esta é uma das experiências mais maravilhosas que a rainha e o duque de Edimburgo já tiveram", diz a carta, também emoldurada em Treetops e datada de 8 de fevereiro de 1952.



- Memórias esquecidas -



Dois anos após a visita histórica, o hotel sofreu um incêndio, em um possível ataque dos rebeldes anticolonialistas Mau Mau.



Um hotel novo e muito maior foi construído sobre suportes de madeira elevados no lado oposto do local original, onde continua de pé até hoje.



A visita real e a lenda que a acompanha fizeram dele um dos hotéis mais famosos do mundo. Hóspedes endinheirados podem passar a noite na suíte Princesa Elizabeth, ler lembranças da visita real na sala de jantar, ou contemplar um retrato da rainha entre presas de um elefante baleado por caçadores na década de 1960.



Elizabeth e Philip voltaram em 1983 a um Treetops muito diferente em comparação com 31 anos antes. O casal também mudou: as roupas de safári foram substituídas por um elegante vestido na altura do joelho para a rainha, e um blazer e gravata, para o duque de Edimburgo.



Por muitos anos, uma placa lembrava o local onde passaram a noite em que a princesa se tornou rainha. Agora não há sinal dela, guardada em um armazém quando o Treetops fechou suas portas no início da pandemia da covid-19.



Dois anos depois, com a rainha se preparando para celebrar seu Jubileu de Platina, permanece fechado como um ícone desbotado de uma época passada.