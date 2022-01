Otan se recusa enviar tropas à Ucrânia em caso de invasão russa

'Ciclone bomba' afeta a costa leste dos Estados Unidos com nevascas e fortes ventos

Emirados Árabes interceptam míssil balístico de rebeldes do Iêmen

Curdos anunciam fim do 'pente-fino' em prisão síria atacada pelo EI

Johnson anuncia lei de 'Liberdades do Brexit' para esquecer herança da UE

Protestos no Chile contra imigrantes e criminalidade

Ocidente ameaça Moscou com novas sanções por crise com Ucrânia

Chuvas intensas deixam 18 mortos no fim de semana em São Paulo

Socialistas no poder em Portugal lideram legislativas antecipadas (boca de urna)

