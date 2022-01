Regulador europeu aprova pílula anticovid do laboratório da Pfizer(nota)

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta quinta-feira(27) a pílula anticovid do laboratório da Pfizer, o primeiro tratamento oral contra a covid-19 autorizado na União Europeia (UE).



"O Comitê de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da EMA recomendou a concessão de uma autorização condicional de comercialização para o medicamento antiviral oral Paxlovid", declarou o regulador europeu em um comunicado.



A EMA "recomendou a autorização do Paxlovid para o tratamento da covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório mas que correm risco de agravamento da doença".



"O CHMP da EMA concluiu que os benefícios do medicamento são maiores que seus riscos para o uso aprovado e enviará suas recomendações à Comissão Europeia (CE) para uma decisão rápida, aplicável em todos os Estados-membros da UE".



Esse processo de aprovação por parte da Comissão Europeia costuma levar algumas horas ou dias.



"Com a autorização do Paxlovid esta semana, foram autorizados 6 medicamentos anticoronavírus no marco da estratégica terapêutica da UE", disse em outro comunicado a comissária europeia de Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides.



Estados Unidos, Canadá e Israel fazem parte de um grupo de países que já autorizou o tratamento da Pfizer.