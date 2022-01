Sete migrantes morrem de frio durante travessia do Mediterrâneo

Sete imigrantes morreram de frio, quando tentavam cruzar o Mar Mediterrâneo, procedentes da Líbia, em uma embarcação com 280 pessoas a bordo - disse o prefeito da ilha italiana de Lampedusa, Toto Martello, à AFP, nesta terça-feira (25).



"Três pessoas morreram durante a travessia. Outras quatro chegaram com hipotermia severa e morreram durante a transferência para a ilha, após serem interceptadas pela Guarda Costeira italiana", relatou o prefeito Martello.



De acordo com o programa humanitário das igrejas evangélicas italianas, o Mediterranean Hope, as 280 pessoas a bordo são oriundas de Bangladesh, Egito, Mali e Sudão, e "quase todas se encontravam em estado de hipotermia severa".



As sete vítimas eram de Bangladesh, informou a imprensa italiana.



"O que mais surpreendente é o silêncio ensurdecedor do governo italiano e da Europa diante dessas mortes", lamentou Martello.



Os sobreviventes foram enviados para o centro de saúde e para o alojamento da pequena ilha, mais próxima da África do que da Itália.



O centro, que tem 250 vagas, abriga mais de 600 pessoas no momento e teme-se que mais imigrantes cheguem, fugindo da guerra e da pobreza.



O número de migrantes que chegaram à Itália aumentou de forma considerável, passando de 34.000, em 2020, para 64.500, em 2021.



"A chegada de migrantes se tornou um fenômeno permanente. Não há diferença entre o verão e o inverno", ressaltou Martello.



Apesar das temperaturas abaixo de zero e do mar agitado, cerca de 1.750 pessoas chegaram à Itália desde o início do mês. É número elevado em comparação com as 379 que desembarcaram no mesmo mês do ano passado.