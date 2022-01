Peru começa a vacinar crianças contra a covid-19

O Peru começou nesta segunda-feira (24) a vacinar contra a covid-19 as crianças de entre 5 e 11 anos, enquanto se prepara para superar os três milhões de casos por uma forte alta de casos impulsionada pela variante ômicron.



"A vacinação é um dos instrumentos mais importantes da luta contra a pandemia e hoje é um marco fundamental que iniciemos com essa faixa etária de meninos e meninas", disse a chefe de gabinete Mirtha Vásquez, presente no hospital.



O país andino acumula quase três milhões de casos de covid-19 desde março de 2020. No decorrer de janeiro, registrou 650.000 novos casos, mais de 20% do total, depois do surgimento da variante ômicron no Peru, no último mês de 2021.



Os mortos somam 204.323 no Peru, segundo o balanço oficial, o que faz do país de 33 milhões de habitantes o de maior mortalidade relativa por covid-19 no mundo: 6.197 mortes por milhão de habitantes, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.