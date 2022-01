Ativistas feministas afegãs denunciam repressão crescente dos talibãs

Militantes feministas afegãs denunciaram a repressão em aumento dos talibãs e disseram à AFP que precisam se esconder para preservar sua segurança, dias depois de uma de suas manifestações ter sido dispersada com gás lacrimogêneo.



Ao menos uma participante da manifestação de domingo foi detida na quarta-feira à noite, segundo quatro ativistas, que afirmam que seu movimento é alvo de várias buscas policiais e temem pela sua segurança.



Outra manifestante divulgou nas redes sociais um vídeo no qual é vista em pânico na quarta-feira à noite, afirmando que combatentes talibãs batiam na sua porta.



As duas ativistas continuam desaparecidas nesta quinta-feira.



Contatado pela AFP, um porta-voz do governo Talibã não quis fazer nenhum comentário.



Embora os islâmicos afirmem que estão mais tolerantes do que no seu governo anterior, entre 1996 e 2001, a realidade é que, desde seu retorno ao poder em agosto, excluem progressivamente as mulheres da vida pública.



A maioria das mulheres está privada de acesso ao trabalho público, elas não são autorizadas a fazer viagens longas sem estarem acompanhadas por um homem de sua família e grande parte das escolas de ensino médio para meninas está fechada.



O vídeo publicado nas redes sociais "provocou muita revolta", diz uma militante, que pediu anonimato.



Outra ativista explicou à AFP que os talibãs foram à sua casa na quarta-feira, mas não a encontraram porque estava fora.



"Não podemos ficar em casa, nem mesmo à noite", denunciou outra manifestante, também sob anonimato.



Essas militantes, que se manifestam várias vezes em Cabul e são muito ativas nas redes sociais, mudam frequentemente de número de telefone. Desde a manifestação de domingo, algumas também se viram obrigadas a mudar de casa.



No protesto de domingo, combatentes talibãs agrediram cerca de vinte manifestantes com gás lacrimogêneo.