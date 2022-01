Deputados dos EUA denunciam 'desinformação em espanhol' nas redes sociais

O Caucus Hispânico do Congresso (CHC) dos Estados Unidos pediu aos chefes do Facebook, Twitter, YouTube e TikTok uma reunião para discutir "a desinformação" em espanhol nas redes sociais, informou um de seus membros nesta terça-feira (18).



"É uma prioridade garantir que a desinformação em espanhol seja tratada de forma rápida e eficaz", afirmou o CHC em cartas enviadas aos diretores executivos dessas plataformas.



O CHC também pediu "discutir soluções para o problema", segundo um comunicado emitido pelo gabinete de Bob Menéndez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e membro desse grupo de legisladores hispânicos.



"Acabar com a desinformação em espanhol deve continuar sendo uma prioridade", acrescentaram os parlamentares na carta, enfatizando que "muitos órgãos estaduais e federais, membros do Congresso e organizações de saúde pública dependem das redes sociais para comunicar informações vitais para salvar vidas e compartilhar recursos federais durante a pandemia de covid-19."



Ultimamente, os gigantes digitais tiveram que intervir para coibir a desinformação nas redes sociais relacionadas à pandemia ou a interesses políticos.



Meta, empresa matriz do Facebook, recentemente derrubou redes maliciosas que usavam discussões sobre vacinas para assediar profissionais ou semear divisões na sociedade.



A rede social Twitter anunciou há pouco mais de um mês que havia eliminado quase 3.500 contas que realizavam operações de influência e propaganda em benefício de governos de diferentes países.



"Como membros hispânicos do Congresso, temos o dever de supervisionar o papel que as plataformas digitais desempenham na forma como nos comunicamos com nossas comunidades e como nossas comunidades recebem informações importantes", escreveram os legisladores aos diretores do Facebook, Twitter, YouTube e TikTok.



Não é a primeira vez que legisladores americanos levantam suas vozes contra "a disseminação de desinformação em espanhol na internet".