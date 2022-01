Quarta dose da vacina anticovid é 'menos' eficaz contra ômicron, diz hospital israelense

A aplicação de uma quarta dose das vacinas contra a covid-19 da Pfizer e Moderna permite o aumento dos anticorpos, mas é "menos" eficaz no combate à variante ômicron do coronavírus, indicou nesta segunda-feira (17) um hospital israelense que realizou testes clínicos sobre o tema.



Uma equipe do hospital Sheba, perto de Tel Aviv, iniciou um ensaio clínico no final de dezembro, vacinando 154 profissionais de saúde com uma quarta dose de Pfizer e outros 120 voluntários com uma quarta dose de Moderna.



Uma semana depois do início do estudo, que deve durar seis meses, "os anticorpos [dos participantes] aumentaram cinco vezes, indicando que a vacina funciona e oferece proteção contra complicações graves", disse o hospital à imprensa.



Nesta segunda-feira, porém, três semanas após o começo dos testes, o professor Gili Regev-Yochay, que dirige o estudo, especificou que, embora a administração dessas quartas doses permita "aumentar o nível de anticorpos (...), oferece apenas defesa parcial contra o vírus."



"As vacinas da Pfizer e da Moderna, que foram as mais eficazes contra as outras variantes, oferecem menos proteção contra a ômicron", ressaltou o especialista em doenças infecciosas em comunicado publicado pelo hospital.



O governo israelense recentemente autorizou a administração de uma quarta dose da vacina para pessoas idosas ou de outros grupos de risco.



Mais de 537 mil israelenses já a receberam, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde.



