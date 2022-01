Tensão em Jerusalém por desalojamento de família palestina

A polícia israelense negociava nesta segunda-feira com um palestino barricado no telhado de sua casa com um barril de gasolina, enquanto sua família enfrenta o despejo da casa no agitado bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental.



Pouco depois da chegada da polícia para realizar o despejo, Mohamed Salhiya se refugiou no telhado de sua casa com um barril de combustível, confirmou um jornalista da AFP.



Sua família vinha sendo ameaçada com esse despejo desde 2017. As forças de segurança e o gabinete do prefeito de Jerusalém indicaram em um comunicado conjunto que foram ao local para fazer cumprir a ordem de despejo, já que o terreno em que está localizada a casa da família foi destinado à construção de uma escola.



A polícia indicou que realizava "negociações" com alguns vizinhos "entrincheirados" no telhado.



Na parte oriental de Jerusalém, ocupada e anexada por Israel, contrariamente ao direito internacional, centenas de famílias palestinas que ali residem há décadas estão enfrentando ordens de despejo.