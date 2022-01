Trump direciona ataques contra "os políticos de Washington" em comício no Arizona

Donald Trump voltou a repetir que venceu a última eleição presidencial dos Estados Unidos e criticou os "políticos de Washington" que querem "controlar" a vida dos cidadãos, em um comício com milhares de seguidores no Arizona.



"Estamos fartos que os políticos em Washington controlem nossas vidas. Estamos fartos de seus desmandos", disse, em referência as regras aplicadas para controlar a pandemia de covid-19.



"Os democratas radicais querem transformar os Estados Unidos em um país comunista", disse o ex-apresentador de reality show.



Antes de retomar seu bordão após a votação presidencial de novembro de 2020: "Ganhamos essas eleições. Ganhamos por um tiro no escuro. Não podemos deixá-los escapar impunes".



Antes dele, outros oradores fizeram discursos semelhantes, chamando o presidente Joe Biden de "fraco" e "perturbado" e criticando a mídia, que foi vaiada por apoiadores do ex-presidente republicano.



Algumas pessoas compareceram ao comício em Florence, uma cidade rural a sudeste da capital do estado, Phoenix, dias antes do evento, vindos de lugares distantes como a Flórida ou o Texas.



Entre a multidão era possível ver bandeiras de "Trump 2020" e "Trump 2024", na tentativa de estimular o magnata do setor imobiliário a voltar à disputar uma eleição presidencial.



Trump ainda possui grande influência dentro do Partido Republicano e muitos deputados buscam manter seus postos nos próximos comícios para se beneficiar de um provável apoio.



Também defendem ou não rejeitam totalmente as teorias da conspiração que afirmam que as eleições presidenciais foram roubadas.



O comício em Florence foi o primeiro grande evento público para Trump desde outubro.



Banido do Twitter, o ex-presidente conservador tem optado por aparecer nas mídias ultraconservadores abertas a sua causa, embora na terça-feira ele tenha concordado com uma entrevista a rádio pública NPR, ele acabou interrompendo quando confrontado sobre suas alegações não comprovadas de fraude na disputa presidencial de 2020.