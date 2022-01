ONU lança negociações para resolver crise política no Sudão

O emissário da ONU no Sudão, Volker Perthes, anunciou nesta segunda-feira(10) o lançamento de negociações indiretas com civis e militares para buscar uma saída após o golpe de 25 de outubro.



O Sudão está mergulhado em uma crise política desde o golpe de Abdel Fattah al Burhan, comandante-chefe do exército, que encerrou a transição para um regime totalmente civil no Sudão, quase dois anos após a derrubada do autocrata Omar al Bashir, no poder por três décadas.



As conversas serão inicialmente "individuais" entre a ONU e os atores sudaneses. Essas reuniões "têm como objetivo ajudar os sudaneses a chegarem a um acordo para sair da crise", disse Volker Perthes em entrevista coletiva em Cartum.



"É hora de acabar com a violência e entrar em um processo de consulta global", acrescentou.



Desde o golpe, protestos regularmente organizados por sudaneses contra o poder militar foram duramente reprimidos e deixaram pelo menos 63 mortos, de acordo com o Comitê Médico Sudanês.



As autoridades negam o uso de balas reais nos protestos, alegando que vários membros das forças de segurança ficaram feridos nesses confrontos.



Perthes enfatizou que as negociações facilitadas pela ONU são apenas "consultas" e não uma proposta da ONU para "uma solução".



A ONU "nem mesmo fará propostas sobre o conteúdo das principais questões em disputa, (...) sobre essas questões serão os sudaneses que terão de concordar".



As conversas incluiriam atores sociais e políticos, além de organizações da sociedade civil, grupos armados e organizações de mulheres.



O anúncio inicial das negociações, feito por Perthes no sábado, foi recebido com pouco entusiasmo por várias entidades civis.



No domingo, um manifestante foi morto pelas forças de segurança durante manifestações de milhares de pessoas em protesto contra o golpe.



Além disso, um adolescente que havia levado um tiro no pescoço durante uma manifestação na quinta-feira passada também morreu no domingo.