OMS: aumento de casos da ômicron poderia criar variantes mais perigosas

O aumento de casos da ômicron em todo o mundo poderia aumentar o risco de novas variantes mais perigosas, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa nesta terça-feira (4).



Embora a ômicron esteja se espalhando rapidamente por todo o mundo, parece ser muito menos grave do que se temia e gerou esperanças de que a pandemia de coronavírus pode ser superada.



No entanto, a responsável de emergências da OMS, Catherine Smallwood, disse à AFP que o aumento das taxas de infecção poderia ter o efeito contrário.



"Quanto mais a ômicron se espalha, mais se transmite e mais se replica e mais probabilidades tem de gerar uma nova variante", disse Smallwood.



A Europa registrou mais de cem milhões de casos de covid desde o início da pandemia e mais de cinco milhões de casos novos na última semana de 2021, "quase ofuscando o que vimos no passado", destacou.



"Estamos em uma fase muito perigosa, estamos vendo que as taxas de infecção aumentam de forma muito significativa na Europa ocidental e o impacto total disso ainda não está claro", acrescentou.



Segundo Smallwood, a crise sanitária do Reino Unido, provocada pela falta de profissionais devido à onda de infecções pela ômicron, poderia se repetir em outros países europeus.