Terremoto na China deixa 22 feridos

Vinte e duas pessoas ficaram feridas neste domingo (2) em um terremoto que abalou a cidade turística de Lijiang, no sudoeste da China, informou a mídia estatal.



O terremoto, de magnitude 5,4 e profundidade de 38 km, foi sentido perto da fronteira entre as províncias de Yunnan e Sichuan, de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS).



O epicentro foi localizado a 115 km de Lijiang, nas montanhas de Yunnan, de acordo com o USGS.



Vinte e duas pessoas ficaram feridas no condado de Ninglang, em Yunnan, duas delas gravemente, segundo o Escritório Sismológico de Yunnan. Não há informações imediatas sobre danos materiais, de acordo com a agência.



A agência oficial Xinhua anunciou que uma equipe de 60 socorristas foi enviada para a área do epicentro do terremoto.



O Centro Chinês de Redes Sísmicas mediu a magnitude do tremor em 5,5 com uma profundidade de 10 km.



A China é regularmente afetada por terremotos, especialmente no oeste e no sudoeste.



Em setembro passado, três pessoas morreram em um terremoto superficial na província de Sichuan e pelo menos 10.000 pessoas ficaram desabrigadas.



Em maio de 2008, um terremoto muito poderoso de magnitude 7,9 deixou 87.000 mortos ou desaparecidos em Sichuan, enquanto em 2003 outro terremoto de magnitude 6,8 matou 268 pessoas em Xinjiang, também causando extensos danos materiais.