França 'condena' lançamento de foguete iraniano ante avanço de negociações sobre pacto nuclear

A França "condenou" nesta sexta-feira (31) o lançamento de um foguete iraniano, enquanto foram retomadas as negociações sobre o programa nuclear da República Islâmica que, em sua opinião, registram "avanços".



"A França condena este lançamento, que não se ajusta à resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas", informou a diplomacia francesa em um comunicado.



"Estas atividades são lamentáveis, pois ocorrem enquanto registramos avanços nas negociações nucleares em Viena", acrescentou.



O Irã informou na quinta-feira que tinha lançado ao espaço um foguete levando três dispositivos de pesquisa espacial.



Na noite desta sexta, o porta-voz do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, respondeu que "o progresso da ciência e da pesquisa, inclusive o espaço, (era) um direito inalienável do povo iraniano" e que estas declarações "não vão afetar a determinação" da República Islâmica.



Também considerou a referência à Resolução 2231 como "falaciosa e fundamentalmente imprecisa".



O ministério francês das Relações Exteriores avaliou, por sua vez, que "devido à grande proximidade das tecnologias usadas nos lançamentos espaciais e nos lançamentos balísticos, este lançamento contribui diretamente para os avanços já preocupantes do Irã em seu programa de mísseis balísticos. O papel do ministério da Defesa neste lançamento demonstra o estreito vínculo entre estes dois programas".