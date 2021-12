Scholz declara apoio da Alemanha à Ucrânia frente à ameaça russa

Em seu primeiro discurso de Ano Novo como chanceler alemão, o social-democrata Olaf Schoz expressou seu apoio à Ucrânia e insistiu na "inviolabilidade" das fronteiras europeias em meio a temores de uma possível invasão russa.



"No que diz respeito à Ucrânia, novos desafios se apresentam. A inviolabilidade das fronteiras é um bem precioso e inegociável", disse o novo chanceler alemão.



Uma advertência tão clara a outro país é pouco habitual em discursos de fim de ano, tradicionalmente dedicados a questões internas.



Desde o começo, seu novo Executivo de coalizão, com ambientalistas e liberais, deixou clara uma posição mais firme frente a regimes autoritários como Rússia e China, diante dos quais sua antecessora, Angela Merkel, optou por uma relação mais pragmática, priorizando os interesses comerciais.



As tensões na fronteira russo-ucraniana, onde foram mobilizados milhares de militares nas últimas semanas, foram o tema principal nesta quinta-feira de uma conversa telefônica entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e americano, Joe Biden.



Scholz assegurou que a "cooperação transatlântica" era "indispensável para a segurança na Europa", mas sobretudo defendeu uma maior "cooperação internacional" e uma "Europa mais soberana e forte".



"Nosso objetivo é uma Europa soberana e forte. Uma Europa que viva segundo seus valores comuns de paz, de Estado de Direito e de democracia", afirmou Scholz, cujo país assumirá em 1º de janeiro a presidência rotativa do G7.