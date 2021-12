Justiça britânica conclui que autor da explosão de táxi em Liverpool tinha intenção de matar

O autor da explosão de um táxi em novembro em Liverpool, no norte da Inglaterra, tinha a intenção de matar, concluiu a Justiça britânica nesta quinta-feira (30).



A bomba de Emad Al Swealmeen, de 32 anos e origem iraquiana, explodiu em 14 de novembro quando era passageiro em um táxi em frente a um hospital para mulheres, no momento da homenagem das vítimas das guerras.



As forças de ordem consideram que foi um ato terrorista - no qual o suspeito morreu e o motorista do táxi ficou ferido -, apesar de não ter identificado nenhum motivo ideológico.



Emad Al Swealmeen "armou o artefato explosivo, desenvolvido para projetar estilhaços, com intenção letal", disse Andre Rebello, o forense encarregado de estabelecer as circunstâncias da explosão, em suas conclusões. "Não está claro se era sua intenção que o dispositivo explodisse naquele momento", acrescentou.



A polícia já havia determinado que a bomba caseira poderia ter causado "muitas feridas graves ou inclusive mortes" se fosse detonada em outras circunstâncias.



A investigação revelou que Emad Al Swealmeen preparou seu ataque "pelo menos" desde o mês de abril.



O julgamento revelou partes do passado do acusado, a quem os jornais descreveram como um solicitante de asilo que teve o pedido negado e que se converteu ao cristianismo.



Segundo o forense, ele nasceu em Bagdá e foi preso no Oriente Médio por agressão.



Era conhecido pelas forças de ordem em Liverpool por posse de uma arma.



Chegou ao Reino Unido em 2014 com um passaporte jordaniano e um visto britânico.