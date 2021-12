Presidente palestino Abbas se reúne com ministro da Defesa de Israel

O presidente palestino, Mahmoud Abas, se reuniu com o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, nesta terça-feira (28) para discutir questões civis e de segurança, de acordo com um comunicado deste ministério.



Gantz informou ao seu interlocutor que pretende "continuar a promover ações destinadas a fortalecer a confiança nos assuntos econômicos e civis, conforme decidido na última reunião entre os dois", acrescentou o comunicado.



"Os dois homens discutiram questões civis e de segurança", completou.



De acordo com a imprensa israelense, a conversa ocorreu na casa de Gantz em Rosh Haayin (centro de Israel).



Gantz visitou a sede da Autoridade Palestina em agosto para falar com Abbas, a primeira reunião oficial desse nível em vários anos.



Mas, depois dessa reunião, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, disse que não há processo de paz em andamento com os palestinos e que "não haverá".



O ministro palestino de Assuntos Civis, Hussein al-Sheikh, tuitou nesta quarta-feira que "Abbas se encontrou com Benny Gantz para discutir a importância de criar um horizonte político que leve a uma solução política em linha com as resoluções internacionais."



Eles também conversaram sobre "as condições tensas no terreno devido às práticas dos colonos (israelenses), e a reunião abordou muitas questões de segurança, econômicas e humanitárias".



O partido Likud (à direita) criticou a reunião em um comunicado, dizendo que "é apenas uma questão de tempo antes que concessões perigosas sejam feitas para a segurança de Israel".



"O governo israelense-palestino colocou os palestinos e Abbas na agenda. É perigoso para Israel", acrescentou o Likud.