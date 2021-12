Wall Street tem resultados divergentes

Wall Street interrompeu sua trajetória de alta nesta terça-feira, após dois dias consecutivos de recordes, encerrando com resultados divergentes um pregão com menos transações do que o habitual.



O índice Dow Jones subiu 0,26%, a 36.398,21 pontos. O Nasdaq caiu 0,56%, a 15.781,72 pontos. O S&P; 500, após dois dias de máximas, flutuou e fechou em queda de 0,10%, a 4.786,35 pontos.



Após as sólidas sessões anteriores, "os investidores permaneceram cautelosamente otimistas em relação às notícias bastante positivas sobre a variante Ômicron", resumiram analistas do Wells Fargo.



Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, explicou que os investidores "já fizeram um julgamento sobre a Ômicron e acreditam que o impacto da mesma não será significativo na economia".



