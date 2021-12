Argentina registra quase 34.000 infecções de covid em um dia

A Argentina registrou 33.902 novos casos de covid-19 nesta terça-feira (28), em um surto de infecções próximo ao recorde do país, embora não haja um aumento significativo nas internações, segundo dados do Ministério da Saúde.



No dia 20 de dezembro foram registradas 5.337 infecções e, desde então, os casos têm aumentado sem parar, provocando filas enormes de pessoas que buscam acesso a testes de detecção. Na segunda-feira foram superados os 20 mil casos diários.



Mas, com 73% de seus 44 milhões de habitantes vacinados com o esquema completo, dos quais 10% já receberam a terceira dose de reforço, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, descartou novamente a imposição de restrições sanitárias.



"Prorrogamos (o decreto de) emergência sanitária, mas não haverá novas medidas", declarou Fernández nesta terça-feira. "Se o problema das novas infecções não fpo tão grave é porque os argentinos tiveram a responsabilidade de se vacinar", frisou.



Nas últimas 24 horas, 20 mortes por covid foram relatadas. As salas de terapia intensiva estão com ocupação de 34% para todos os tipos de patologias.



A nova variante ômicron está presente na Argentina há algumas semanas, o que levou a ministra da Saúde, Carla Vizzotti, a antecipar um aumento significativo nas infecções.



"Os casos vão ser altos. Se forem ômicron e forem leves, temos que trabalhar em um novo paradigma", disse a ministra, referindo-se às regras de isolamento.



Desde o início da pandemia na Argentina, em março de 2020, houve 5,5 milhões de pessoas infectadas e mais de 117.000 mortes.