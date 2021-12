Os preços do petróleo continuaram subindo nesta terça-feira, pelo quinto dia consecutivo, à medida que as preocupações com o impacto da variante Ômicron na atividade econômica se dissipam.



O barril do Brent para entrega em fevereiro subiu 0,43%, para 78,94 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para a mesma entrega avançou 0,54%, para 75,98 dólares. Ambos os contratos, que subiram mais de 2% ontem, estão na máxima em um mês.